Latina | terrore per un incendio all’ex Hotel de la Ville | fiamme assediano gli ultimi piani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Paura a. Unimprovviso e devastante si è verificato nel Capoluogo poco dopo l’1.00 di questa notte, mercoledì 15 febbraio 2023, quando una chiamata improvviso è arrivata alla centrale operativa dei Vigili Del Fuoco del Comando di. La segnalazione parlava di unin una zona centralissima, e così le unità operative si sono subito dirette verso il luogo segnalato, muniti di autobotte e tutto il necessario per domare le, litiga al telefono con la fidanzata ed evade per fare pace per San Valentino: lei fa la spia e lo fa arrestare Paura ade laL’intervento era richiesto nel Capoluogo, precisamente in via Scaravalli, a ...