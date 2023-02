L’appello di Calhanoglu | «Miei cari sotto le macerie | l’Italia ci stia vicino!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è apparso profondamente turbato dopo il disastro che è accaduto in Turchia. Il centrocampista dell’Inter ha fatto un appello al popolo italiano AIUTO ?dia ‘Le Iene‘ sul terremoto in Turchia: «Da circa 10 giorni la mia vita è cambiata perchélecausate da un terribile terremoto che ha colpito la Turchia ci sono iconnazionali, ie iamici.è il paese che mi ha ospitato e purtroppo sa bene cosa significa essere travolti da un terremoto. Vi chiedo, a prescindere dal tifo, dalla nazionalità e dal credo, di starci vicini». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...