Lapo Elkann smonta le ambizioni di Evelina Christillin “Parla a vanvera Non fa parte della nostra famiglia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Volano gli stracci in casa Juventus. Ma stavolta non c’entrano nulla i risultati sportivi o le penalizzazioni. Tutto nasce perché– amica didegli Agnelli, moglie di Gabriele Galateri di Genola, già presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Torino del 2006 e attuale presidente del Museo Egizio di Torino – ha aspramente criticato quanto accaduto alla Vecchia Signora sotto la gestione Agnelli. Ci saranno danni economici per la noncipazione alle coppe europee, ma non solo: meno gente allo stadio, meno abbonamenti, meno sponsor. Qualcuno l’altro giorno diceva che un bambino di 10 anni è difficile che diventi tifoso juventino dopo una botta del genere”. Segui su affaritaliani.it

