Lapo Elkann si scaglia contro la Christillin | “Non c’entra nulla con la famiglia”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nelle settimane scorse Evelina, membro del consiglio Fifa in quota Uefa, storicamente vicina allaAgnelli e tifosa della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla penalizzazione del club bianconero in campionato e sulle inibizioni dei suoi dirigenti. In queste dichiarazioni dimostrava tutta la sua arbitrarietà nei confronti della società bianconera e la risposta dirispetto a questo comportamento non si è fatta di certo attendere. Prima però riportiamo un estratto delle parole che rilasciò tempo fa Evelina:“Bisogna aspettare di leggere quello che c’è nella sentenza perché noi magari abbiamo conoscenza solo di un pezzo di questa storia, che è veramente brutta. Ne mancherà ancora un pezzo anche dopo la sentenza perché ci sarà tutto il discorso sulla ...

Chiamato a rispondere alle parole della Christillin,ha scritto: " Non conta niente, troppa gente parla a vanvera purtroppo " per poi continuare " Tanta gente ama parlare per mostrarsi. Bisogna ...E proprio l'appartenenza alla famiglia è il tema più importante su cuiha voluto rispondere ai commenti dei suoi follower su twitter in merito alle parole e alle critiche di Evelina ...

Lapo Elkann, il tifo Juve dei bimbi e la risposta alla Christillin: "Parla a vanvera" Tuttosport

Lapo Elkann risponde ad un tifoso sulle parole della Christillin: "Non conta niente, parla a vanvera" Tutto Juve

Attacchi durissimi di Lapo Elkann alla Christillin: "Lei non c'entra niente con la famiglia" TUTTO mercato WEB

Lapo Elkann contro Christillin: 'Parla a vanvera, ingrata con la Juve e Agnelli, arrogante e presuntuosa' ilBianconero

Lapo Elkann contro Christillin: «Arrogante e ingrata, non è della famiglia» Juventus News 24

Lapo Elkann, incalzato da un tifoso bianconero su Twitter, ha risposto alle ultime parole della Christillin ("Ci saranno danni economici per la Juve. Sarà difficile che un babino ...Un attacco frontale e pubblico, come raramente si è visto in una famiglia così importante con quella degli Agnelli. E proprio l'appartenenza alla famiglia è il tema più importante su cui Lapo Elkann h ...