Lapo Elkann e la Risposta alla Christillin | Tifo Juve dei Bimbi e Parla a Vanvera

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il caso delle plusvalenze che ha portatopenalizzazione di ben 15 punti dellantus ha scatenato una tempesta di discussioni in tutto il mondo. Evelinaha espresso la sua opinione, affermando che l’impatto di questo caso andrà ben oltre l’economia, influenzando anche la passione dei bambini. Un bambino di 10 anni, ha detto, potrebbe essere scoraggiato a diventare unso della Vecchia Signora., nipote dell’Avvocato, ha risposto alle parole dellacon un tweet. La suaè arrivata in seguito a un video diventato virale, che mostra un bambino entusiasta per la sorpresa dei suoi genitori che lo hanno portato all’Allianz Stadium. Una chiara dimostrazione di come l’amore per una squadra di calcio possa ...