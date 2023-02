Lamborghini - Tutti gli eventi per i 60 anni di storia

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)si prepara a festeggiare i 60di: l'azienda è nata infatti il 6 maggio 1963 grazie all'intraprendenza di Ferruccio, scomparsi ormai 30fa (il 20 febbraio). Per questa importante ricorrenza, la Casa di Sant'Agata ha in programma una serie dia livello mondiale che coinvolgeranno le concessionarie, i club, i clienti e gli appassionati. I 60del Toro. Dopo aver inaugurato il rinnovato Museo con la mostra intitolata "The Future began in 1963", sono state annunciate le date dei principali. Il 23 febbraio si terrà a Suzuka ilDay Japan 60thversary, mentre ilDay UK si svolgerà a Silverstone il 29 aprile. Il 28 maggio ...