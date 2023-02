... così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento in plenaria durante il dibattito con la Presidente dellaChristine... in particolare sulle famiglie a basso reddito', ha spiegato. E questo è il motivo per cui laha aumentato i tassi di interesse di 300 punti base da luglio 2022. Secondo la stima ...

Bce, Lagarde: "A marzo alzeremo ancora i tassi di mezzo punto" TGCOM

Lagarde (Bce): a marzo alzeremo i tassi di 50 punti base. Poi valuteremo Milano Finanza

Lagarde: Bce alzerà tassi di 50 punti a marzo, poi valuteremo. Borse positive Il Sole 24 ORE

Bce continuerà ad alzare tassi per via pressioni prezzi - Lagarde Da Reuters Investing.com Italia

Bce, Lagarde: a marzo nuovo rialzo tassi RaiNews

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale euopea, ha confermato che a marzo i tassi di interesse saliranno ancora dello 0,5%. Continua la strategia della Bce contro l’inflazione, che però ha ...La Bce "intende alzare i tassi di altri 50 punti base al nostro prossimo meeting di marzo, e poi valuteremo il successivo percorso di politica monetaria". Lo ha detto la presidente Christine Lagarde i ...