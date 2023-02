La studentessa suicida | il paradosso dei nostri figli | sazi e disperati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La notizia è subito sparita, travolta da quelle su Sanremo, il terremoto in Siria e Turchia e la guerra in Ucraina. Parliamo delladi vent'anni che si èta a Milano all'interno della sua università. Ai genitori ha lasciato un biglietto con poche strazianti parole: “Scusate per i miei fallimenti”. Quali fallimenti si possono imputare a una ragazzina? Ritardo degli esami? Percorso universitario sbagliato? Colpisce anche l'ambiente dove è avvenuto il gesto. Per gli studenti l'università dovrebbe essere una vera e propria casa dove sentirsi tutelati. Secondo l'OMS i suicidi sono la seconda causa di morte nella fascia di età trai 15 e i 29 anni. La Federazione Italiana Medici Pediatri lancia l'allarme sull'incremento avvenuto negli ultimi due anni (+55%). Complice la pandemia e le misure restrittive imposte per legge in Italia il numero ...