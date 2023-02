La Spagna aumenta il salario minimo dell’8% a 1 080 euro “Non si possono chiedere sacrifici ai più deboli”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il governo spagnolo guidato dal socialista Perdo Sanchez ha deciso dire il(smi) per il 2023portandolo da 1.000 a 1.080su 14 mensilità. Negli ultimi 5, ovvero da quando i socialisti sono al governo, ilè salito del 47% più che compensando così l’aumento del costo della vita causando dall’inflazione. Nel 2020 era statato del 5,6%, nel 2021 di un più modesto 1,6% e nel 2022 del 3,6%. Attualmente la retribuzione di base ammonta al 60% degli stipendi medi spagnoli. Tuttavia secondo l’istituto di statistica spagnolo ilammonta al 90% degli stipendi in agricoltura e all’80% di quelli del settore alberghiero. “Con questa decisione rispettiamo una ...

