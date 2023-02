La Sirenetta | nel teaser trailer del live-action Disney appaiono anche il principe Eric e la malvagia Ursula

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Halle Bailey esplora i fondali marini e il mondo degli umani nelde Lail nuovoin arrivo a maggio.noi, come canta la, vorremmo essere parte del mondo di The Little Mermaid, e grazie a questo nuovodel film con Halle Bailey potremo andare in fondo ai mari deldiretto da Rob Marshall. Il video condiviso dallo studio permette di vedere personaggi come ile la, oltre a sentire nuovi spezzoni della colonna sonora. Dopo qualche foto e un primoche mostravano, in ...

Ladi Halle Bailey sarà "molto moderna" secondo Rob Marshall Con una sceneggiatura ... The Little Mermaid arriverà nelle salemese di maggio.cast, oltre a Bailey e Miranda, anche ...Ecco anche una versione Youtube: LEGGI " La: il vero problema non è la pelle di Ariel, ma che non si parla abbastanza della codanuovo La, Halle Bailey interpreta Ariel ...

La Sirenetta, nel teaser trailer del live-action Disney appaiono ... Movieplayer

La Sirenetta: nel nuovo teaser trailer anche il principe Eric e Ursula ScreenWorld

Si stanno per concludere i lavori sul film “La Sirenetta”, il momento dell’uscita è sempre più vicino Ecodelcinema

The Marvels, La sirenetta: Disney non rilascia i trailer al Super Bowl ... Movieplayer

La Sirenetta e The Marvels, l'assenza di trailer al Super Bowl ... ComingSoon.it

Halle Bailey esplora i fondali marini e il mondo degli umani nel teaser trailer de La Sirenetta il nuovo live-action Disney in arrivo a maggio.Dopo esser stato assente al Super Bowl 2023, La Sirenetta di Rob Marshall si mostra oggi in un nuovo spot. “Sono così emozionata di portare avanti i festeggiamenti per #Disney100 con questo nuovo sgua ...