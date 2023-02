La Russia si aggancia al Brent per arginare l' impatto delle sanzioni

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Leoccidentali, in particolare l’embargo europeo e il price cap del G7 sul petrolio russo, avevano due obiettivi: ridurre le entrate petrolifere dellae mantenere sul mercato globale un’offerta adeguata di energia. I dati mostrano che entrambi i risultati sono stati raggiunti: il prezzo del petrolio non è aumentato, rimanendo a un livello accettabile di 85 dollari al barile; e il flusso di soldi che riempiva le casse del Cremlino ha subìto una brusca strozzatura, visto che le quotazioni del petrolio degli Urali sono scese sotto i 50 dollari. Così, a gennaio, Mosca ha visto crollare i ricavi da oil & gas del 46% e il deficit salire a livelli record dal 1998. Vladimir Putin, che aveva definito “stupido” il price cap, ha cercato di tamponare gli effetti, ma le soluzioni proposte si ...

Così la Russia abbandona le quotazioni dell'Urals e si aggancia al Brent scontato di 34 dollari, che è più o meno l'attuale differenza tra Urals e Brent, ma poi lo sconto si riduce progressivamente di ...