La Roma non molla | pronta la rivoluzione a centrocampo | si punta ad un top player indiscusso!

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In estate lasembra intenzionata a continuare la sua ristrutturazione, spazio ai giovani . Bisognerà mettere mano al portafogli! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’ultima partita deve aver convinto avvero molto José Mourinho che, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già dato mandato al Ds di sondare il terreno. La risposta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.