La rivelazione di Rosa Chemical | “La politica ha cercato di tapparmi la bocca”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il bacio trae Fedez, che ha infiammato l'Ariston, è diventato virale in pochissimo tempo. Quel twerking su Fedez potrebbe aver imbarazzato la Rai (in prima fila c'erano tutti i vertici). Poi è scattato il limone con Fedez (con tanto di lingua). Ma il concorrente in gara a Sanremo con Made in Italy a Le Iene ha affrontato di nuovo l'argomento raccontando tutta la verità. “Due uomini o due donne possono amarsi come un uomo e una donna”, ha detto. “Ho sempre pensato alla mia musica più come un mezzo che come un fine e al palco di Sanremo più come un'opportunità più che una gara. Di fatti oltre che una canzone ho deciso di portare un messaggio: libertà uguaglianza, follia e un nuovo tipo di amore, con meno divieti. Perché ci hanno insegnato che per amarsi serve un uomo e una donna e che il tradimento è quando al di fuori della coppia arriva ...