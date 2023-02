La riforma della giustizia in Israele | spiegata

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La proposta del governo di Netanyahu contro cui ci sono proteste da settimane toglierebbe poteri alla Corte suprema e secondo i critici sarebbe un pericolo per la democrazia

E soprattutto negli ultimi anni laCartabia e gli obblighi imposti dall'Europa per il PNRR hanno accelerato il percorso verso la riduzione dei tempi eburocraziagiustizia, che ......si sono dimenticatimodifica costituzionale che, nel 2022, ha inserito la protezione dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, tra i principi fondamentali. In questa...

Israele, il presidente Herzog: “Vicini a collasso istituzionale e sociale” Il Fatto Quotidiano

Israele. Forti proteste per la riforma della giustizia, tra vani appelli al dialogo e netti rifiuti RaiNews

Israele, sciopero senza precedenti contro Netanyahu: e al Muro del pianto si prega per la democrazia Corriere della Sera

Riforma della Giustizia, centomila in piazza contro Netanyahu QUOTIDIANO NAZIONALE

Francia, riforma delle pensioni: governo battuto alla Camera dei Comuni RaiNews

La selezione dei Lep costituisce un obiettivo ambizioso e complesso, ancora non realizzato compiutamente, sebbene siano trascorsi oltre ventuno anni dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V.Avete avuto già dei contatti Le richieste al governo, con il quale stiamo avendo i primi incontri, sono innanzitutto quella di completare la riforma del Terzo settore per risolvere i temi della ...