La reazioni pavloviane delle opposizioni sono la migliore assicurazione per la destra

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Da Carlo Calenda, secondo il quale hanno sbagliato gli elettori, a Elly Schlein, convinta che la colpa della sconfitta sia «di chi per anni ha inseguito il centro, senza accorgersi che si stava perdendo la sinistra» (i candidati in Lombardia e Lazio erano rispettivamente Pierfrancesco Majorino, storico esponente della sinistra del Partito democratico nonché sostenitore di Schlein, e Alessio D’Amato, formatosi nel Partito dei comunisti italiani di Armando Cossutta), i commenti alla disfatta elettorale da parte dei dirigenti del centrosinistra non lasciano ben sperare quanto alla possibilità di riprendere in tempi rapidi un qualche contatto con la realtà. Comunque la si pensi sulle posizioni degli uni e degli altri, quello che più colpisce è la loro assoluta impermeabilità ai fatti, specchio di una chiusura autoreferenziale ai limiti del burnout. Questo, ad esempio, il tweet di Enrico ...

Davanti a cose di questo genere, lesembrano essere di due tipi: il melodramma o il sarcasmo. Melodramma per gli amici, sarcasmo per i nemici. Abbonati per continuare a leggere ...Davanti a cose di questo genere, lesembrano essere di due tipi: il melodramma o il sarcasmo. Melodramma per gli amici, sarcasmo per i nemici. Abbonati per continuare a leggere ...

I bambini minacciati da Sanremo Il Foglio

Giorgia Deidda: "Scrivo perché mi sento viva in un corpo morto. Il mondo per me è un campo pieno di Luce

Paradosso Trump: il suo ritorno sui social fa felici i democratici Tempi.it

Il caso Cospito e la prevenzione per i reati politici. L’opinione di Monti Formiche.net