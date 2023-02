La MINI cabrio elettrica arriva a sorpresa in aprile in tiratura limitatissima

2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate ArticoloAceman, continua lo sviluppo del crossover elettrico. Nuove foto spia 9 23 Novembre 2022ha presentato la nuovaCooper SEcompletamente elettrica , la prima decappottabile premium a zero emissioni al mondo nel segmento delle auto compatte. Questa nuova vettura rappresenta un grande passo nella ...

MINI, in vista della prossima stagione estiva, ha annunciato il debutto della versione Cabrio dell' elettrica Cooper SE. Si tratta, comunque, di un modello in edizione limitata. Per l'Europa, la casa ...Im Sommer wurde der elektrische Flitzer oben ohne noch als unverkäufliches Unikat in den USA präsentiert - nun soll es den Mini Cooper SE Cabrio ab April doch zu kaufen geben. Allerdings werden laut H ...