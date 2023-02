La macchina grillina è ferma | si apre lo sportello | non scende nessuno | è Conte

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Senza quella specie di voto di scambio che è stata l’acritica difesa del reddito di cittadinanza, inutilizzabile alle Regionali, il Movimento 5 stelle appare oggi per quello che è: un Ufo della politica, un oggetto misterioso di ridotte dimensioni, una carta moschicida di varie pulsioni populiste, un amalgama mal riuscito di estremismo e notabilato. Con il voto di domenica e lunedì sembra riprendere il trend negativo che il 25 settembre non era deflagrato in catastrofe solo grazie alla truffaldina campagna che illuse tanti elettori che votando il-Masaniello ci sarebbero stati i soldi del reddito. È stato quell’ombrello disinvoltamente aperto prima del voto dall’avvocato del popolo a salvare il suo partito dal diluvio. E infatti si è visto quanto vale davvero. Ora che l’ombrello del reddito di cittadinanza si è chiuso ha ripreso a piovere forte, visto che il ...

Campania, Fico: No al terzo mandato di De Luca, noi disponibili ad ... Fanpage.it

È colpa di Ponzio Pilato: il Pd e il caso Dino Giarrusso L'Espresso

La strana corsa degli ex deputati ai carnet dei treni dell'Alta velocità Il Foglio

Conte lancia la macchina M5s verso il precipizio: "Non voteremo la ... L'HuffPost

Regione Puglia, approvata la legge per le auto blu ai politici La Gazzetta del Mezzogiorno

Il leader grillino fa riferimento a quelli che sono le sofferenze ormai strutturali della città come i trasporti, l'igiene urbana e il personale della macchina comunale. "Pensate che per la prima ...In sostanza il centrodestra è stato premiato dagli elettori grazie all'offerta politica che non si è basata sull'azionare una macchina del fango contro ... Il Partito democratico non si è fatto ...