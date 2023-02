La luna di miele con la Meloni prosegue | FdI torna a volare dopo il voto e sale al 31% nei sondaggi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il consenso aumenta, per il governo, non solo nelle Regioni chiamate aldomenica e lunedì scorso, ma anche nel resto d’Italia. In tanti, a sinistra e sui giornali orientati su quel fronte, avevano previsto la fine della “di” con gli italiani, alla prima scadenza elettoralecinque mesi di governo. Ma è accaduto esattamente il contrario, nelle urne: centrosinistra annichilito, centrodestra avanti tutta, Lazio e Lombardia conquistate e cifre record per Fratelli d’Italia. Un boom confermato anche dal primoo post-elettorale, quello della Swg commissionato dal tg de “La 7” diretto da Enrico Mentana. Qui quel leggero trend in decrescita delle ultima settimane, s’è nuovamente invertito, segnando il ritorno del partito di Giorgiaal 31%, con un +0,4% che ...

'È in quelladipiena, senza alternativa all'interno della maggioranza e dell'opposizione divisa', ha aggiunto, lanciando un invito alla prudenza per le manovre della premier volte a ...È in quelladipiena, senza alternativa all'interno della maggioranza e dell'opposizione divisa". Subito partono polemiche nel Pd per quello che alcuni leggono come un endorsement, ...

Da Bangkok alle Maldive, luna di miele esclusiva con Travel Design Sposi Magazine

Viaggio di Nozze: mete, destinazioni e idee per la luna di miele 2023 Travel The Wom

La luna di miele del centrodestra prosegue a gonfie vele CulturaIdentità

San Valentino: ristorante e piccola “luna di miele” per milioni di italiani Confcommercio on-line

La luna di miele con la Meloni prosegue: FdI torna a volare dopo il ... Secolo d'Italia

“La realtà è che è forte”, ha detto. “È in quella luna di miele piena, senza alternativa all’interno della maggioranza e dell’opposizione divisa”, ha aggiunto, lanciando un invito alla prudenza per le ...Per Letta, «la realtà è che lei è forte. È in piena luna di miele, senza un’alternativa all’interno della maggioranza e con l’opposizione divisa». Non si tratta tuttavia di un endorsement, anche ...