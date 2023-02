“La luce fortissima | poi un gran boato” Apprensione nei cieli italiani | centinaia di segnalazioni

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)desuiper un oggetto luminoso che ha squarciato il buio della sera. È successo tutto il 14 febbraio 2023 alle 18:30 circa. Ad un tratto, il cielo sereno di mezza nazione si è illuminato di unaverde, creando non poca paura per chi ha assistito al fenomeno. Si è trattato, molto probabilmente, di un bolide (o una meteora) che a contatto con l’atmosfera terrestre, si è dissolta rilasciando una scia luminosa spettacolare., forse migliaia, lesui social. Molteplici i video postati su internet dai quali gli esperti fanno intendere che il colore verdastro sarebbe dovuto alla probabile prevalenza di magnesio nel corpo celeste. Solo ieri, in Francia, la stessa cosa, un bolide che ha terrorizzato prima, affascinato ...

Un bolide dal caratteristico colore verdastro è stato avvistato nel tardo pomeriggio di Stando a quanto si apprende, l'avvistamento – confermato anche dalla Puglia e dalla Basilicata – si sarebbe verificato v ...