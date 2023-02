(Di mercoledì 15 febbraio 2023), la primo ministro della Scozia, ha annunciato ale sue dimissioni. "Dare assolutamente tutto a questo lavoro è l'unico modo per farlo. Il paese non merita niente di meno. Ma ...

Ma in verità per me, ora rischia di diventare un tempo troppo lungo" ha detto ladell'Snp (Partito Nazionale) durante una conferenza stampa a Edimburgo nella sua residenza ufficiale. ...NICOLA STURGEON 1. GB: SI DIMETTE A SORPRESA LASTURGEON - Dimissioni a sorpresa oggi per la first minister del governo locale della Scozia edel partito indipendentista dell'Snp, Nicola Sturgeon, Ad anticiparle, prima di una ...

Gb: Si dimette la leader scozzese Sturgeon, 'il tempo di lasciare è ora' Agenzia ANSA

Si dimette a sorpresa la leader scozzese Sturgeon: «È ora di far posto ad altri» Il Sole 24 ORE

La leader scozzese Nicola Sturgeon si dimette a sorpresa Tiscali Notizie

Uk: si dimette a sorpresa la premier scozzese Nicola Sturgeon, leader del partito indipendentista Il Fatto Quotidiano

Si dimette a sorpresa la leader scozzese Sturgeon La Stampa

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Probabilmente, ma è necessario uno sforzo costruttivo anche da parte delle donne stesse, che spesso non arriva. La leader scozzese e la sua omologa neozelandese non sono donne deboli che non ce ...