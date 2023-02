La Juventus guarda alla Fiorentina

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) I bianconeri starebbero pensando a Igor e Milenkovic per rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione Molte cose accadranno finofine del campionato. Nel caso della, c’è una chiara componente di incertezza dovuta al “caso plusvalenze”. Infatti, le sue conseguenze non sono del tutto note. La squadra piemontese in una posizione L'articolo