La guerra in Europa e la natura di classe del governo Meloni

Noi abbiamo sempre sostenuto il popolo ucraino , abbiamo sempre votato in Italia e insenza ... La mia speranza è quella che si possa trovare presto una soluzione diplomatica a questa...Noi abbiamo sempre sostenuto il popolo ucraino, abbiamo sempre votato in Italia e insenza ... 'La mia speranza è quella che si possa trovare presto una soluzione diplomatica a questa...

Vertice Nato a Bruxelles, sul tavolo i tank a Kiev - 2 caccia F35 olandesi intercettano aerei russi vicino Polonia - 2 caccia F35 olandesi intercettano aerei russi vicino Polonia RaiNews

Caccia Nato hanno intercettato aerei da guerra russi in Polonia EuropaToday

È iniziata la terza fase della guerra in Ucraina: "Bombardamenti folli e caotici" Today.it

L'Europa in guerra – Analisi Difesa Analisi Difesa

Europa e guerra, meglio che l'Italia non protesti e sappia cambiar spartito Avvenire

Silvio Berlusconi è tornato sulla polemica in merito alle sue parole fuori dal seggio dopo il voto a Milano, relative alla guerra in Ucraina. "Guardiamo ai fatti. Noi abbiamo sempre sostenuto il ...L’ex ambasciatore americano a Mosca: «Servono risorse per il governo ucraino e la stessa cosa è successa con l’Afghanistan ...