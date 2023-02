La “guerra” dei palloni spia tra Usa e Cina | il primo è stato lanciato dall’isola di Hainan

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Quando ilcontroverso pallonecinese ha attraversato lo spazio aereo americano alla fine del mese scorso, le agenzie militari e di intelligence statunitensi lo stavano seguendo da quasi una settimana, e lo avevano osservato decollare dalla sua base vicino alla costa meridionale della, “un avvistamento del pallone precedente a quanto finora ritenuto”. A rivelarlo è il Washington Post, secondo il quale i monitor statunitensi hanno osservato il pallone immettersi in una traiettoria di volo che sembrava destinata a portarlo sul territorio statunitense di Guam. Poi però, “da qualche parte lungo quella rotta orientale, il velivolo ha inaspettatamente svoltato verso nord”. A spiegarlo sono diversi funzionari statunitensi citati dal quotidiano, secondo cui gli analisti stanno ora esaminando la possibilità che la ...

"Sono 690 i soldati russi uccisi nelle ultime 24 ore in Ucraina", riferisce lo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev, aggiornando a 139.770 il numeromilitari russi da inizio. Nel bollettino diffuso dalle autorità di Kiev ci sono anche di 3.290 carri armati distrutti, quattro nella giornata appena trascorsa, così come 2.303 lanciarazzi. ...'Il 24 e 25 di febbraio saremo di nuovo in piazza insieme a tutte le associazioni e i movimenti che pensano che bisogna superare lacome strumento di regolazionerapporti tra le persone'.

aggiornando a 139.770 il numero dei militari russi da inizio guerra. Nel bollettino diffuso dalle autorità di Kiev ci sono anche di 3.290 carri armati distrutti, quattro nella giornata appena ...