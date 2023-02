...i professionisti della menzogna che impunemente sembra facciano a gara per chi la spara più. ...della ponderatezza sarebbe forse stata opportuna una commissione parlamentare d'Cosa ...In quattro sorpresi dalla stazione Forestale di Iglesias nel mezzo di una battuta di cacciaall'interno dell'Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura, in località ' S'Acqua ...

La grossa inchiesta giornalistica su una società che vende disinformazione Il Post

De Luca: «Pineta Grande, sanità che eccelle: svolge una funzione pubblica» ilmattino.it

"La grande inchiesta di Report sugli antibiotici" di Cataldo Ciccolella ... Il Libraio

Autonomia romana sotto inchiesta Infoaut

Fondi russi a Lega, Procura chiede archiviazione inchiesta Metropol ... Fanpage.it

Il centravanti serbo potrebbe dire addio ai bianconeri, a cui è legato da un contratto in scadenza a giugno 2026, dopo appena un anno e mezzo ...Giovanna Boda, la dirigente pubblica che il 14 aprile 2021, all’apice dello sconforto, si gettò dal terzo piano per l’imbarazzo di alcune rivelazioni quali l’inchiesta per corruzione che la vedeva ...