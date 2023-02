La geopolitica della cyberwar | nessuno può salvarsi da solo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il conto alla rovescia verso l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina si arricchiscevicenda del presunto attacco hacker (smentito parzialmente dall’azienda russa) a Yandex. È un segno dei tempi, se vogliamo. Innanzitutto, perché – sin dall’inizio delle ostilità, anzi addirittura prima, quando l’esercito russo eseguiva strani movimenti sul confine del Donbass – la guerra tra Mosca e Kiev era stata descritta come guerra ibrida, che avrebbe coinvolto sicuramente le forze armate sul campo e gli equilibri economici. Ma che avrebbe avuto un ruolo importantissimo anche nel cyberspazio. Gli attacchi hacker – mai direttamente riconducibili ad apparati istituzionali, ma nella maggior parte dei casi condotti da gruppi esterni con legami con le autorità dei rispettivi Paesi – hanno scandito soprattutto le prime settimane di guerra. Inizialmente, avevano come bersaglio ...

... ': aspetti assicurativi e certificativi. Un modo per comprendere e gestire il rischio '; Alessandro Zadro, Head of Research Department, Fondazione Italia - Cina: ' Il ritornoCina ...Con questa conversioneMeloni, che bene o male è l'unica forza di destra che è al governo ... Non hanno elaborato alcunadavvero autonoma. Non hanno rivisto radicalmente, come andava ...

Turchia-Siria, geopolitica di un terremoto - TRIESTE.news Trieste News

Sisma in Siria e Turchia, spaccata in due la geopolitica della ... Il Manifesto

La reazione internazionale al terremoto in Turchia e Siria Treccani

Terremoto Turchia e Siria, ecco la geopolitica degli aiuti Start Magazine

Global Cities: la geopolitica dei talenti ISPI

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...L’area del Grande Maghreb, come buona parte del Continente africano, ha un rapporto con l’idea della democrazia subordinato a un sistema di articolate concezioni dove la religione spesso ha un ruolo, ...