La fredda luce del giorno | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ladel: trama, cast e streaming delStasera, mercoledì 15 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ladeldel 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Will Shaw, affarista di Wall Street, accompagna la famiglia in vacanza in Spagna. Di ritorno da un’escursione scopre che alcuni uomini decisi a recuperare una misteriosa valigetta, hanno rapito sua madre, suo fratello e la sua fidanzata. Per salvare i propri cari Will viene coinvolto in una cospirazione governativa che lo porterà a scavare nei cupi segreti del padre. Ladel ...