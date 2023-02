(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Secondo un’inchiesta del giornale indipendente Project sarebbero anche state costruite delle stazioni private per far viaggiare il presidente in sicurezza

La scena risale all'ultima volta in cui sembrava che una relazione "normale" con la Russia fosse davvero ad un passo. Stadio Luzhniki di Mosca. Quindici luglio del 2018. Manca un'ora alla finale dei ......che disponesse di un'articolata lineadenominata Metro 2, e di certi dittatori paranoici come il nordcoreano Kim Jong - un e, a suo tempo, Adolf Hitler. Autore dell'indagine sulla...

La ferrovia segreta di Putin: vagoni blindati e vuoti per raggiungere le sue dacie Corriere della Sera

Niente aereo, ma un treno "invisibile" e una ferrovia segreta: ecco come viaggia ora Putin la Repubblica

Media, per Putin un treno blindato e una ferrovia segreta RaiNews

Media, per Putin non solo treno blindato ma ferrovia segreta Agenzia ANSA

La ferrovia segreta di Putin: il leader del Cremlino si sposta su treni blindati per ragioni di sicurezza Corriere della Sera

Una linea ferroviaria segreta per raggiungere in sicurezza e lontano da occhi indiscreti le sue residenze in diverse località della Russia. Con tanto di stazioni riservate e, non c'è bisogno di dirlo, ...All’elenco bisogna aggiungere una nuova voce, questa volta almeno in parte vera. Putin utilizzerebbe una rete ferroviaria segreta nel Paese per raggiungere le sue principali residenze. La notizia è ...