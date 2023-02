La Bolivia mette nel mirino i vescovi e la Chiesa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ortega vuole la moglie “copresidente” e per farlo cambia la Costituzione del Nicaragua mentre continua la sua guerra con laLo ha “ordinato” al capo del Parlamento. L’iniziativa arriva dopo il rilascio e l’espulsione negli Stati Uniti di 222 oppositori che erano stati imprigionati e la condanna di un vescovo. La macchina del regime sandinista ha mobilitato i suoi seguaci in una marcia di migliaia di sostenitori sabato sera, per celebrare ostracismo ai politici dell’opposizione, attivisti, sacerdoti, studenti e giornalisti accusati di “tradimento della patria.” Dopo Ortega ha “proposto” la riforma della Costituzione per nominare sua moglie, la Vice presidente Rosario Murillo, co-presidente della Repubblica. Poi, ha ordinato al capo del Parlamento, il sandinista Gustavo Porras, “di fare alcune riforme alla Costituzione in modo che sia stabilito la fattispecie ...

