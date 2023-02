La battaglia dei telefoni pieghevoli è cominciata (finalmente) (Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI – La battaglia dei pieghevoli sembra essere davvero cominciata, finalmente. È pur sempre una scaramuccia in un mercato complessivo – quello degli smartphone – di cui occupa appena l'1%, ma è uno scontro significativo perché di fatto è l'unico segmento in cui le case produttrici fanno vera innovazione. In un mondo in cui da anni i flagship si danno battaglia puntando sempre sugli stessi elementi – qualità della fotocamera e velocità di ricarica su tutti – i pieghevoli rappresentano al momento l'unica nuova frontiera. Se si esclude una poco convinta apparizione di Motorola, finora è stato un pascolo esclusivo di Samsung sia per i fold (quelli che si piegano a libro) che per i flip (con la chiusura a conchiglia), ma ora, dopo tre anni di ricerca e quattro prototipi, arriva un ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 febbraio 2023) AGI – Ladeisembra essere davvero. È pur sempre una scaramuccia in un mercato complessivo – quello degli smartphone – di cui occupa appena l'1%, ma è uno scontro significativo perché di fatto è l'unico segmento in cui le case produttrici fanno vera innovazione. In un mondo in cui da anni i flagship si dannopuntando sempre sugli stessi elementi – qualità della fotocamera e velocità di ricarica su tutti – irappresentano al momento l'unica nuova frontiera. Se si esclude una poco convinta apparizione di Motorola, finora è stato un pascolo esclusivo di Samsung sia per i fold (quelli che si piegano a libro) che per i flip (con la chiusura a conchiglia), ma ora, dopo tre anni di ricerca e quattro prototipi, arriva un ...

