La bambina a cui la madre spruzzava lo spray per farla ricoverare allontanata dai genitori

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La bimba di 17 mesi ricoverata per le ustioni causate dall’uso di undeodorante è stata dimessa dall’ospedale. Il tribunale per i minorenni di Milano ha deciso di sospendere la potestàale dellae del padre. I giudici hanno disposto il suo trasferimento in una comunità protetta. La, una 29enne, ha detto che non pensava di farle male. È stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti. Tre volte i medici avevano esaminate le ustioni della piccola durante le visite in ospedale. Dove era finita per la prima volta due mesi dopo la nascita. Poi gli agenti della Squadra mobile, che erano stati allertati dai sospetti dei medici, hanno accertato che a provocare le irritazioni era ladella piccola. Che leaddosso quantità eccessive di deodorante al ...

La bimba di 17 mesi ricoverata per le ustioni causate dall'uso di un spray deodorante è stata dimessa dall'ospedale. Il tribunale per i minorenni di Milano ha deciso di sospendere la potestà ...

