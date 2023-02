Kvaratskhelia | l’agente | “Gira una grande bugia su di lui è stata detta una bugia! Ama Napoli La verità sul rinnovo e il Real Madrid…”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)diha parlato delle voci di mercato sulMadrid e del futuro del talento georgiano deldi Khvicha, Mamuka Jugheli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul talento deltradotte per cn24 da Kakha Dgebuaze. Ecco le parole deldi“In Italia si vede solo con la maglia del. In Serie A non giocherà con nessun altro club a parte il“. Da Madrid fanno sapere che ilè interessato a“Per quanto riguarda le informazioni diffuse dai media spagnoli, che collegano Kvara con un’agenzia di calcio britannica ‘Base’, è una. Non corrisponde alla ...

RINNOVO - Kvaratskhelia ha il contratto in scadenza 30 giugno 2027, ma da tempo si parla di un rinnovo con ritocco dell'ingaggio.

