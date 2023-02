Kvara nel mirino del Real Madrid se salta l’ingaggio di Bellingham Cadena Ser  

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Secondo quanto scriveSer, ilha messo nelqualora dovesse fallirediper la prossima stagione. “Se alla finefallirà e non arriverà nella capitale spagnola, ilha nelun giocatore come Khvichatskhelia, attuale stella del Napoli. Iltiene d’occhio il marcatore del Napoli.ha 10 gol e 14 assist in questa stagione ed è un giocatore chiave nella guida della squadra napoletana in Serie A. Il 22enne georgiano è una stella ed è giovane. Inoltre non nasconde il suoismo perché si è dichiarato ammiratore di Guti e Cristiano Ronaldo. Come ...