Karsdorp pronto a rientrare | «Amo giocare per la Roma»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo la grana Zaniolo, risolta con il trasferimento del giocatore al Galatasaray, lapotrebbe vedereun altro caso che ha tenuto banco per settimane e che vedeva come protagonista Rick. Il laterale destro giallorosso ha rilasciato una lunga intervista ai canali tematici giallorossi in vista del suo ritorno fra i convocati per L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Un gennaio intero con le valigie in mano ,a partire appena la Roma avesse dato il via libera. Rick Karsdorp ha vissuto mesi molto complicati, da quella sfida contro il Sassuolo del 9 novembre al termine della quale José Mourinho si ...... stando a quanto raccontato dal procuratore del terzino olandese al ' Telegraaf ',sarebbeper tornare a disposizione dello ' Special One '.

Karsdorp: Amo giocare per la Roma, sono state dette cose non vere. La FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome - A.S. Roma - Rick Karsdorp, calciatore dell'AS Roma, ha rilasciato un'in ...