Kallocaina. Il siero della verità

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nel 1940, otto anni prima di Orwell, Boye anticipa la descrizione di un futuro non troppo remoto, i cui abitanti sono irreggimentati dall’apparato di pianificazione e di propaganda di un sedicente “Stato mondiale”. Ma un’influenza diretta sembra improbabile, dato che l’opera sarebbe stata tradotta solo molto più tardi dallo svedese in altre lingue e che l’autrice era ai marginisocietà letteraria. Piuttosto, le affinità nella strutturasocietà distopica immaginata (non in altro: come spiega Vincenzo Latronico nella postfazione, il confronto trae 1984 è significativo proprio per le profonde differenze) indicano che entrambi attingevano a una profonda comprensione degli esperimenti politici dell’epoca epsiche umana. E l’operaprima è un classico dalla statura non ...