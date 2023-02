Juventus-Nantes | i tre pericoli principali per i bianconeri

L'andata degli spareggi di Europa League tra, in programma giovedì 16 febbraio con fischio d'inizio previsto alle ore 21.00 , sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 (canale 8 ...novità in extremis per mister Allegri ne recupera un altro e ritorna il centrocampista Paul Pogba in gruppo., domani sera ci sarà l'andata della sfida di Europa ...

Juve-Nantes, i tifosi francesi lanciano una proposta in memoria della figlia di Ganago Corriere dello Sport

Ganago salta Juventus-Nantes: morta la figlia di cinque anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve-Nantes: Pogba si unisce ai compagni. Bonucci c'è Tuttosport

Niente Juve per l'attaccante del Nantes Ganago: che tragedia, è morta la figlia di 5 anni Calciomercato.com

13:51 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento in vista della gara contro il Nantes. 12:07 - POGBA E CUADRADO IN GRUPPO - La Juventus è in campo ...Tutto pronto per la super sfida di domani sera, giovedì 16 febbraio, all’ Allianz Stadium di Torino dove la Juventus ospiterà il Nantes nella gara d’andata valida per gli spareggi di Europa League. I ...