Juventus-Nantes | Allegri | “Pogba è indietro Perdere 15 punti dalla sera alla mattina scombussola”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Non sono un condottiero, sono un allenatore.base di tutto c’è la società, la nostra base. Ci sono momenti e momenti, a una squadra a cui vengono tolti quindicic’èmento. E bisogna ricompattarci velocemente. La sconfitta contro il Monza è stata un’altra mazzata dopo la reazione con l’Atalanta. Ora ci siamo riassestati”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, in conferenza stampavigilia dell’andata del playoff di Europa League contro il: “Domani inizia l’Europa League, è il nostro percorso europeo. Siamo stati eliminati in Champions ma arrivare fino in fondo può essere una porta d’accesso ...

... così il difensore della, Gleison Bremer, alla vigilia dell'esordio dei bianconeri in Europa League contro il. "Mi sono ritrovato dopo un paio di prestazioni non all'altezza come ...La gara contro ilpuò rappresentare un primo passo importante per lache vuole cambiare la narrativa di una stagione decisamente difficile e anche Allegri sembra carico in vista dell'...

Cresce l’attesa per la sfida di Europa League che vedrà affrontarsi la Juventus e il Nantes per il turno d’andata dei playoff della seconda competizione più importante in Europa. Fischio d’inizio ...hanno velocità e tecnica e si gioca su 180 minuti": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta la sfida d'andata contro il Nantes. "In questa partita casalinga dobbiamo mettere le basi ...