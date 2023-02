Juventus-Nantes | Allegri in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La, dopo una prima metà di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un importante successo contro ilnel match valevole per i playoff di Europa League 2022/2023. Dopo aver ottenuto la seconda vittoria consecutiva con la Fiorentina, adesso il club piemontese vuole iniziare con il piede giusto il proprio cammino nella seconda competizione continentale per club. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 15 febbraio alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, e su Sky Sport, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

4 Prima TV 20:30 - Prepartita Europa e Conference League Spareggi Andata Live 21:00 - UEFA Europa League(Spareggi Andata) Live 23:00 - Postpartita Europa e Conference League ...City CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:4518:45 FC Midtjylland - Sporting 18:45 Monaco - Bayer L.

Juve-Nantes con super Kostic. E lo Stadium sold out! Tuttosport

Ganago salta Juventus-Nantes: morta la figlia di cinque anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Niente Juve per l'attaccante del Nantes Ganago: che tragedia, è morta la figlia di 5 anni Calciomercato.com

Nantes, damma Ganago: muore la figlia di 5 anni. Sarà assente contro la Juve in E. League Sky Sport

Non sarà la Champions, ma l’Europa League costituisce indubbiamente un obiettivo di primaria importanza per la Juventus che, in occasione dei sedicesimi di finale, affronterà il Nantes all’Allianz ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...