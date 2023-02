Juventus | i piccoli azionisti pronti a fare causa al club Tuttosport

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Secondo quanto scrive, idellasonoalbianconero. Guidati dagli avvocati del Codacons, hanno comunicato ai pm che si occupano dell’inchiesta Prisma di volersi costituire nel procedimento come persone offese e danneggiate.scrive: “Lae i suoi ex dirigenti rischiano di andare a processo per le presunte irregolarità nei bilanci e, in caso dicondanna, di dover risarcire anche gli. Nelle carte dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino c’è un fascicolo che riguarda le istanze presentate da alcuni soci di minoranza delbianconero: guidati dagli avvocati del Codacons in un’azione collettiva, ...