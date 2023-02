Juve | occhio a questo giocatore | è lui il pericolo numero uno

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ladovrà fare molta attenzione a. Nella partita contro il Nantes l’indiziatouno sarà proprio lui. La partita che ladovrà affrontare a breve sarà contro un avversario sicuramente ostico. Si tratta del Nantes. I bianconeri ultimamente stanno attraversando un buon momento di forma. Ansa FotoLa recente vittoria interna contro la Fiorentina di Italiano ha scacciato via un po’ di pensieri negativi. Pensieri che hanno condizionato l’ambiente generale per troppo tempo. Adesso i bianconeri sono ritornati, e non vogliono assolutamente lasciare altre briciole sul piatto. Tuttavia qualsiasi avversario ci si trovi davanti non va sottovalutato. EAllegri lo sa bene. In precedenza l’allenatore livornese si era espresso a sfavore dei suoi nonostante una ...