Juve-Nantes | Allegri | “Vogliamo arrivare in fondo a Europa League”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Comincia l’, che diventa un obiettivo importante anche come porta di accesso alla prossima Championssuperare il turno per approdare agli ottavi di finale e poiin”. Lantus di Massimilianosi prepara ad iniziare il cammino in. La formazione bianconera domani ospita ilnell’andata dei sedicesimi di finale. “Sappiamo che non sarà semplice, le squadre francesi sono difficili da affrontare, ilsta bene e davanti ha giocatori di qualità e tecnica. Il passaggio si gioca sui 180 minuti, dovremo mettere le basi per andare acon un buon vantaggio. ...

Le parole di Gleison Bremer in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno europeo di Europa League dellacon il(inviato all'Allianz Stadium) ...Allegri, il dubbio tridente Laperò adesso deve pensare al: " Squadra fisica, con attaccanti tecnici e veloci e che ha perso una sola delle ultime 10 partite ", avvisa Allegri che manda ...

