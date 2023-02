Juve | il piano rinnovi | dopo Danilo c' è Locatelli Ecco tutti i contratti in bilico

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ora per l'Europa Allegri deve ripartire dal tridente Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei ...

Quello di Danilo è il primo rinnovo del nuovo ciclo bianconero, ormai pronta a scalare in prima linea. Il difensore brasiliano sarà l'erede di Bonucci tra un anno e mezzo, quando il capitano - a ...... non al meglio sulfisico. Al posto dell'inglese, nemmeno in panchina, giocherà Kjaer. Sponda 'Spurs', Conte si affida al consueto 3 - 4 - 3 con l'exKulusevski e Son ai lati di Kane. ...

L'Apertura di Tuttosport: "Juve, Danilo e i fedelissimi" Sportitalia

E SE ANCHE GRAVINA ASSOLVE LA JUVE... Tutto Juve

Juve, il piano di Allegri per tenere insieme Chiesa, Di Maria e Kostic Tuttosport

Dalla Spagna, Pogba via dalla Juve senza Europa Sportitalia

Juventus, è tornato Bonucci: titolare o riserva Attenzione al fantacalcio FantaMaster

Quello di Danilo è il primo rinnovo del nuovo ciclo bianconero, ormai pronta a scalare in prima linea. Il difensore brasiliano sarà l’erede di Bonucci tra un anno e mezzo, quando il capitano - a ...12:01 - POGBA IN CAMPO AL JTC - Paul Pogba è in campo alla Continassa e sta corricchiando. 11:59 - TRA POCO JUVE IN CAMPO - Tra poco la Juventus sarà in campo ...