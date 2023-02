Juve | Elkann ha già deciso | ecco i dirigenti dai quali riparte il nuovo corso

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), Johnguarda già al futuro:l’assetto del CdA dal quale ripartirà ilbianconero Stando a quanto riferisce l’odierna edizione del Corriere dello Sport, Johnavrebbe compiuto le sue scelte sui vertici societari dellantus per il ‘dopo Prisma’. Tutta l’Area Sportiva, come noto, è in mano a Francesco Calvo, a cui riporteranno direttamente Cherubini, il responsabile del progettontus Women, Stefano Braghin, e il responsabile delle Football Operations, Paolo Morganti. La sua operatività avrà come oggetto anche il mercato bianconero, dove lavorerà accanto all’ad Scanavino e a Giovanni Manna, direttore sportivo della formazione Next Gen. Gianluca Pessotto resterà il coordinatore e punto di riferimento degli ...