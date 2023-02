Juve | Cuadrado in gruppo E si rivede anche Pogba

Vigilia di- Nantes, i bianconeri preparano alla Continassa il debutto stagionale in Europa League. Le ultime dal nostro Giovanni ...Per Leo non ci sarà alcun rinnovo, proprio come per Alex Sandro eal termine di questa stagione. La vecchia guardia insomma è prossima a fare spazio, al termine di un periodo di transizione ...

Juve, l'ora dei rinnovi: la scelta su Cuadrado Calciomercato.com

Cuadrado-Juve: la scelta sul rinnovo, cosa filtra ilBianconero

Juve, già definito il futuro di Cuadrado | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Cuadrado-Juve, non ci saranno appuntamenti per discutere il rinnovo Tutto Juve

Per Leo non ci sarà alcun rinnovo, proprio come per Alex Sandro e Cuadrado al termine di questa stagione. La vecchia guardia insomma è prossima a fare spazio, al termine di un periodo di transizione ...A dirigere Spezia-Juventus, gara valida per la 23esima giornata di Serie A 2022-2023, sarà Federico La Penna. Arbitro della Sezione AIA di Roma 1 vanta già 7 incroci con la ...