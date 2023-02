Juve | che colpo per il futuro | c'è la data della firma

Nuovo assetto dirigenziale in casa: Allegri 'potenziato' deve vincere l'Europa LeagueNell'... con le vicende processualirendono incerto e fumoso il futuro del club. Proprio per questo motivo, ...Una sorta di chiarimento, almeno per quelconcerne le rivelazioni sulla presunta maggior soddisfazione a giocare nel Bayern piuttostonella. Ecco le parole di De Ligt:

La Juve e l'Europa League che ora è più bella e più difficile della Champions Calciomercato.com

Juve-Fiorentina, Castrovilli e gli schiaffi alla moglie: cos'è successo Tuttosport

Juve-Nantes con super Kostic. E lo Stadium sold out! Tuttosport

Allegri e la frase urlata alla tribuna dopo Juve-Fiorentina: ecco con chi ce l'aveva Corriere dello Sport

Piero Sandulli, il vicepresidente del Collegio di garanzia del Coni si autosospende per le dichiarazioni… Il Fatto Quotidiano

Il secondo, però, è seguito da tempo da top club internazionali e se dovesse arrivare una super-offerta la Juve avrebbe l’obbligo di valutarla. Un discorso che si potrebbe estendere anche a Bremer, ...Dello stesso avviso anche Patrice Evra, ex giocatore della Juventus: «Se da calciatore dici che sei gay, sei morto» – ha detto in un’intervista concessa a Le Parisien lo scorso anno. «Ricordo che una ...