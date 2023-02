Jonathan Majors | la star Marvel come Dave Bautista | Vorrei fare una commedia romantica

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L'interprete di Kang nelCinematic Universe vorrebbe essere il protagonista di unaromanica. Mentre da oggi lo potremo ammirare nelle sale nei panni di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania,, proprioil collega, ha dichiarato che non gli dispiacerebbe essere il protagonista di una. Nell'intervista,ha dichiarato di "innamorarsi ogni giorno" e di "piangere probabilmente un paio di volte a settimana", oltre a dire che gli piacerebbe recitare in una. "La vita è così bella", ha continuato. "L'amore è ovunque".ha anche detto che tra i suoi film ...