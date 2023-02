Joker | Folie à Deux | Lady Gaga pubblica la prima foto su Instagram

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Arrivano le primedi, ed è proprioin persona, che vestirà i panni di Harley Quinn, are la, laè stata postata proprio daMentre il DCEU sta per finire e l’Universo DC si prepara ad una grande crescita, la Warner Bros. Discovery si concentra su Elseworlds (Altrimondi). Al di fuori della continuità cinematografica principale della DC, il franchise delsta andando avanti con un sequel attualmente in lavorazione. Con Joaquin Phoenix nei panni di: ...

Un gradito regalo di San Valentino. Per festeggiare il 14 febbraio Todd Phillips ha pubblicato sui social la prima immagine ufficiale di Lady Gaga e Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux, sequel in versione musical del Joker campione d'incassi nel 2019. Riprese ancora in corso per la pellicola, che uscirà il 4 ottobre del 2024. Il regista di Joker: Folie à Deux Todd Phillips, ha festeggiato San Valentino pubblicando la prima foto del film che ritrae la vincitrice del Grammy Lady Gaga.

Sono ufficialmente in corso le riprese del secondo capitolo di Joker, intitolato "Joker: Folie à Deux", con protagonisti il Premio Oscar Joaquin Phoenix e Lady Gaga diretto da Todd Phillips. Mentre le riprese proseguono – sono iniziate lo scorso dicembre – è probabile che arrivino presto altre sorprese dal set di Joker 2. L'uscita di Folie à Deux è fissata per il 4 ottobre 2024.