Joker folie a deux | data di uscita | trama | cast

Secondo quanto emerso fino a oggi, il sequel si intitoleràà Deux e si presenterà come un musical, forse sullo stile di Moulin Rouge! , film del 2001 diretto da Baz Luhrmann, e nel caso ...In occasione di San Valentino il regista Todd Phillips ha rivelato una prima immagine ritraente Lady Gaga e Joaquin Phoenix, ovvero i protagonisti del sequelà Deux . Nonostante non ci siano ancora dettagli precisi su come si svilupperà la trama del secondo capitolo, una cosa sembra essere certa: Arthur Fleck (la vera identità di) non ...

Lady Gaga ha diffuso sui suoi canali social il primo scatto dal sequel di Joker, Folie à deux, le cui riprese sono iniziate qualche settimana fa. La cantante affiancherà Joaquin Phoenix nei panni di ...La conferma era arrivata lo scorso anno, Lady Gaga reciterà al fianco di Joaquin Phoenix nel nuovo film “Joker: Folie à Deux”, il sequel del film “Joker” del 2019 diretto da Todd Phillips. Gaga ...