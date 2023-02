Joker 2 | quando esce? Chi interpreta Harley Quinn nel sequel?

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Todd Philips, regista di, attira l’attenzione dei fan pubblicando una foto che ritrae Lady Gaga nei panni di. L’hype per il secondo capitolo del film con Joaquix Phoenix sale nel giorno di san Valentino con un post pubblicato su Instagram in cui il regista Todd Philips mostra una prima immagine diin: Folie à Deux. Per divertire ed incuriosire i fan, ha postato la didascalia: Buon San Valentino che ha accompagnato una foto che ritrae i due protagonisti in atteggiamenti intimi e intensi. Cosa sappiamo su2 e Lady Gaga? Le riprese del film sono iniziate nel dicembre 2022 e bisognerà aspettare il 4 ottobre 2024 per il rilascio nelle sale cinematografiche. La trama proseguirà nel raccontare le vicende di Arthur Fleck ma queste ...

La presenza di Lady Gaga nel film non è stata più messa in discussione da agosto 2022. Ulteriori conferme arriveranno nell ottobre 2024, a cinque anni dal precedente, il film arriverà ...

Secondo quanto emerso fino a oggi, il sequel si intitolerà Joker: Folie à Deux e si presenterà come un musical, forse sullo stile di Moulin Rouge!, film del 2001 diretto da Baz Luhrmann