Jeda | «Inzaghi prenda provvedimenti | Barella e Lukaku hanno sbagliato»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’ex calciatore di Serie Aha espresso disappunto per l’episodio che ha visto protagonisti Romelue Nicolòin Sampdoria-Inter. Queste le sue parole dagli studi di Sportitalia.ha affermato di non avere apprezzato un episodio in Sampdoria-Inter. L’ex calciatore ne ha parlato in questo modo su Sportitalia: «Malumore? Molto grande all’interno.ha, anche. Bisogna pensare a giocare, a correre e non a sbracciare.deiper far sentire la propria voce, è lui che comanda e non i giocatori. Mi auguro che i due giocatori abbiano chiarito in spogliatoio.è molto sotto pressione in questo momento e ...