Jacobs battuto dal keniano Omanyala nel 60 indoor | non perdeva da due anni

Marcellè statodopo due anni: fatale al campione olimpico dei 100 metri di Tokyo il meeting di Lievin, nel quale è arrivato secondo nella gara dei 60 metri, venendoda Omanyala. Queste ...In finale però Marcell(Fiamme Oro) deve cedere al keniano Ferdinand Omanyala che gli resta davanti con il tempo di 6.54, tre centesimi meglio del suo 6.57, stesso crono del debutto di undici ...

Marcell Jacobs battuto in finale nei 60 metri da Omanyala (Ken) a Liévin atleticanotizie |

Jacobs battuto nei 60 indoor: non succedeva dal 2021. Vittoria a Omanyala la Repubblica

LIVE Atletica, Meeting Lievin 2023 in DIRETTA: 6.57 per Marcell Jacobs battuto da Omanyala, Stecchi fa 5.82 e si qualifica agli Europei OA Sport

Antonio La Torre: "Jacobs oltre l'atletica, Tamberi ha avuto un problema serio. Su Furlani, Sibilio e Iapichino..." OA Sport

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

In questo weekend ad Ancona sono in programma i Campionati Italiani Indoor di atletica 2023, in occasione dei quali sarà in gara nei 60 metri (prima batterie e poi eventuale finale) il campione olimpi ...In questo weekend ad Ancona sono in programma i Campionati Italiani Indoor di atletica 2023, in occasione dei quali sarà in gara nei 60 metri (prima batterie e poi eventuale finale) il campione olimpi ...